Следователи пообщались с семьей ребенка, пострадавшего от укуса собаки в Тюмени

Фото - https://t.me/sledcom72

Офицеры регионального следственного управления СК России навестили ребенка, которого в лифте за щеку укусила собака.

По версии следствия, 18 января 2023 года в лифте жилого дома на улице Верхнетарманской в Тюмени на 2-летнего мальчика набросилась собака, причинив рваные раны лица. Несколько дней назад его выписали из больницы. Полиция завела уголовное дело по ст. 118 УК РФ, теперь его ведет СУ СК РФ по Тюменской области.

"Офицеры ведомства не могли остаться равнодушными к произошедшей трагедии. И.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмень Евгений Менщиков и инспектор (по кадрам) СУ СК РФ по Тюменской области Оксана Абрамовская навестили малыша, пожелали ему скорейшего выздоровления и подарили игрушки", - сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования уголовного дела в обязательном порядке будет проведен комплекс следственных действий, направленных на тщательное выяснение всех обстоятельств случившегося, отмечают силовики.