Тюменцы могут подарить свои книги сельским библиотекам

Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева присоединилась к участию в седьмой общероссийской акции "Дарите книги с любовью", приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Наша цель – собрать книги для нуждающихся библиотек, которым не хватает новых изданий для пополнения и обновления их фондов, - сообщают в ТОНБ.

Новые книги в хорошем состоянии, изданные с 2015 года, по всем отраслям знаний, в том числе художественные, принимают с 7 по 14 февраля в пунктах сбора. В дальнейшем они поступят в фонды муниципальных библиотек.

Пункты сбора книг организованы по адресам:

Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, Тюменская областная научная библиотека и Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова. Подробности по телефону: 8 (3452) 565-053, 565-300 (доб. 1281).

Тюмень, ул. Холодильная, 84/1, Специальная библиотека для слепых. Подробности по телефону: 8 (3452) 22-70-40.