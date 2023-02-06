Тюменцы могут подарить свои книги сельским библиотекам

Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева присоединилась к участию в седьмой общероссийской акции "Дарите книги с любовью", приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.
Наша цель – собрать книги для нуждающихся библиотек, которым не хватает новых изданий для пополнения и обновления их фондов, - сообщают в ТОНБ.
Новые книги в хорошем состоянии, изданные с 2015 года, по всем отраслям знаний, в том числе художественные, принимают с 7 по 14 февраля в пунктах сбора. В дальнейшем они поступят в фонды муниципальных библиотек.
Пункты сбора книг организованы по адресам:
Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, Тюменская областная научная библиотека и Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова. Подробности по телефону: 8 (3452) 565-053, 565-300 (доб. 1281).
Тюмень, ул. Холодильная, 84/1, Специальная библиотека для слепых. Подробности по телефону: 8 (3452) 22-70-40.
Главная идея Международного дня книгодарения – вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга не теряет своей ценности даже в век технологий.
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