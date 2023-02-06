Школьников и студентов приглашают в игру "Город Т"

Первый в регионе этнокультурный квиз "Город Т" объединил уже более пятисот участников. Прошло пять турниров.

К викторине на знание достопримечательностей, культуры и быта национальностей, проживающих в Тюменской области, подключаются все больше школ и колледжей. 27 января в игре встретились команды из Тюмени, 28 января – из Тобольска.

Разные форматы заданий – фото и видеовопросы, музыкальные загадки – помогают игрокам сохранять интерес на протяжении всего турнира. Со специалистами ДНК "Строитель" юноши и девушки легко преодолевают этапы интеллектуальной игры.

"Битва умов" проходит в азартной, но дружеской атмосфере, дает возможность не только проявить интеллект, но и завести новые знакомства. Команды получают заряд энергии, а самые эрудированные – сертификат победителя.

Участие возможно по "Пушкинской карте", подать заявку можно по телефону: 8 919 953 49 56.