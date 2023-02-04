5 тюменских генераторов отправят в зону СВО

Тюменские сторонники партии "Единая Россия" в рамках акции "Народного фронта" "Все для Победы" приобрели для нужд боевых подразделений пять генераторов.

В ближайшее время они будут доставлены в зону СВО, сообщает пресс-служба областной думы.

Поддержка наших солдат, по словам депутата облдумы Евгения Макаренко, идет постоянно. "И сегодня мы подготовили к отправке очередной груз, и я уверен, что эта работа должна быть продолжена. Помощь нашим ребятам сейчас очень важна, поэтому я благодарен всем, кто принял участие в этой акции", - заявил Евгений Макаренко в разговоре с корреспондентом Тюменской линии.