Что делать, если разбился градусник

- Отравление ртутью проявляется не сразу, а через несколько дней или даже месяцев, - пояснил врач-терапевт Александр Назаров. - Самые распространенные симптомы — слабость, общее недомогание, потеря аппетита, металлический привкус во рту, дрожь в пальцах, головные боли и боли в горле, усиленное слюноотделение, тошнота, рвота.

Когда разбили градусник, в МЧС рекомендуют первым делом вывести из помещения детей и животных. Потом закрыть дверь, чтобы пары ртути не уходили в соседние комнаты и собрать осколки разбившегося градусника в герметичную емкость с водой или раствором марганцовки. Перед этим наденьте на ноги бахилы, на руки – резиновые перчатки. Органы дыхания защитите ватно-марлевой повязкой смоченной в растворе марганцовки. Им же надо пропитать тряпку и постелить перед входом в квартиру, чтобы никто не перенес капельки ртути на обуви.

Мелкие капли ртути можно собрать шприцем, медицинской грушей или кисточкой для рисования. Их вместе с одежду, на которую попала ртуть, утилизируйте. Если сбор ртути затянется, то каждые 15 минут делайте перерыв и выходите на свежий воздух. Не забудьте обработать помещение хотя бы хлоркой: на 1 литр дезсредства берите 8 литров воды.

Запрещается использовать металлическое ведро. На второй раз промойте пол раствором марганцовки из расчета 1 грамм на 8 литров воды. Эксперты утверждают, что в результате таких процедур несобранная жидкая ртуть окисляется и перестает выделять в воздух ядовитые пары. Если в доме нет марганцовки и хлорки, то помойте пол хотя бы мыльно-содовым раствором.

Обязательно позаботьтесь о себе: почистите зубы и больше пейте жидкости, чтобы промыть почки. Именно через них выводятся соединения, образованные в организме при вдыхании паров ртути. Если вы не уверены, что собрали всю ртуть – сильно не волнуйтесь. В градуснике всего около 1–2 граммов ртути. Согласно исследованиям Ecospace, убрав видимые шарики, концентрация токсических паров уже не превысит предельно допустимых значений и не причинит вреда здоровью. А за несколько недель интенсивных проветриваний и вовсе снизится до нуля.

Если все-таки переживаете, позвоните по номеру 101 в МЧС и сообщите, что у вас разбился градусник. В таком случае вам помогут очистить помещение от ртути бесплатно, сообщает АиФ-Тюмень.