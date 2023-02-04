Образовательный театральный проект пройдет в Тюмени

На лаборатории современного театра RADI SVETA пройдут две открытые лекции и публичная встреча с организаторами. Посетить их можно в молодежном театральном центре "Космос" 9, 11 и 16 февраля в 19 часов.
9 февраля тюменцам расскажут о сайт-специфик театре*. Спикером станет Ксения Аитова — театральный критик, журналист, эксперт национальной премии "Золотая Маска". Эксперт объяснит, почему современный театр все чаще выходит за пределы сцены. И какое место в постановке занимает зритель.
11 февраля состоится встреча с организаторами RADI SVETA. Ярослав Францев и Яна Вишневская обсудят тему "Креативные индустрии: от идеи до реализации проекта". Эксперты поделятся практическим опытом и лайфхаками.
16 февраля пройдет лекцию от российского драматурга, сценариста, журналиста, педагога Валерия Печейкина (Москва). Участники познакомятся с понятием сторителлинга и попробуют освоить мастерство создания цепляющих историй, сообщила КП-Тюмень.
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