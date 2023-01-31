Тюменская фроновичка празднует 101-й день рождения

Участница Великой Отечественной войны Анна Андреевна Шахтарина отмечает 101-й день рождения, и на фронте и в мирной жизни она была медсестрой.

В ряды Красной армии Анну призвали в сентябре 1941 года. Служила медсестрой в 66-й отдельной конно-санитарной роте, затем в 6-м учебном автобатальоне. Участвовала в войне с Японией на Дальневосточном фронте. После демобилизации работала медсестрой в Тюменской областной больнице, городской инфекционной клинической больнице. У отличника здравоохранения в числе различных наград имеется также орден Отечественной войны II степени и медалью "За трудовое отличие".

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил фронтовичку телеграммой. "Ваш жизненный путь – это вдохновляющий пример для каждого из нас. И сегодня мы продолжаем дело, начатое Вашим поколением. Искренне благодарю Вас и желаю доброго здоровья, благополучия и мира Вам и Вашим близким!" - следует из текста поздравления.