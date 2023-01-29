"Хранителя знаний" и "друга для лошадей" ищут в Тюменской области

Согласно данным опроса Авито Работы, 14% жителей Уральского округа в 2023 году хотят перейти на новое место, 13% — присмотреться к другой профессии.

Эксперты платформы подобрали необычные варианты вакансий. Так, в санаторий Тюменской области на постоянную работу требуется "человек-оркестр": арт-директор. В перечень задач входит организация и проведение концертных, спортивных и досуговых мероприятий для детей и взрослых, а также взаимодействие с приглашенными артистами и коллективами. Кандидату потребуется опыт режиссерской работы, выраженные организаторские способности и владение световой и звуковой аппаратурой. Уровень зарплаты начинается от 30 000 рублей.

Другая компания ищет "хранителя знаний": методиста по адаптации сотрудников. Кандидату на данную работу необходимо будет составлять методические пособия по корпоративному обучению, формировать учебные группы и проводить стажировку, адаптацию и аттестацию сотрудников. График работы 5/2 с 9 до 18 часов, заработная плата — 40 000 - 60 000 рублей в месяц.

В детский развивающий центр требуется "специалист по трансформерам": педагог робототехники. Преподавателю нужно будет работать с детьми от 4-х до 10-ти лет, в группах по 8 человек. Среди требований к соискателю — знание программ LEGO Education: WeDo, NXT, опыт преподавания. Помимо проведения занятий, в круг задач педагога входит разработка конкурсных проектов совместно с учениками и подготовка детей к участию в профильных соревнованиях. Заработная плата — 20 000 - 35 000 рублей.

В числе предлагаемых есть и те, которые подойдут любителям животных. Например, частный конный клуб ищите конюха - "друга для лошадей". Нужно будет следить за содержанием и кормлением животных, поддерживать чистоту в конюшне и контролировать прокат лошадей. Возможно проживание на территории клуба, зарплата — 20 000 - 40 000 рублей.