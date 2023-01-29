Как быстро засыпать, рассказали тюменцам

Чтобы лечь спать вовремя, важно приучить себя и домочадцев соблюдать ряд правил:

- соблюдать режим: спать по 8−10 часов, ложиться и вставать в одно и то же время;

- не наедаться на ночь и избегать напитков с кофеином. Кушать можно часа за два до сна;

- создать себе особый "ритуал" перед сном: приглушать свет и переодеваться в пижаму;

- гулять перед сном или делать несложные упражнения;

- проветривать комнату — идеальной для сна будет температура не выше 18 градусов;

- принимать перед сном теплый душ или ванну, чтобы расслабиться;

- не смотреть в телефон или переключить его на режим чтения — из-за синего света от экрана разрушается гормон сна мелатонин.

Если и при правильном подходе уснуть у вас не получается, специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендуют обратитесь к сомнологу.

Суточная норма сна зависит от состояния здоровья и возраста человека. Например, новорожденные спят 14-17 часов в сутки, а здоровому взрослому требуется 7-9 часов, сообщила Тюменская область сегодня.