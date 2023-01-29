Ко Дню Победы в Тюмени откроется выставка "Жены героев"

Выставку фотографий "Жёны героев", на которой можно будет увидеть фотопортреты женщин, ждущих своих мужей со спецоперации, организуют в Тюмени к 9 мая, сообщает областной парламент.

Проект состоится в рамках взаимодействия регионального отделения партии "Единая Россия" и тюменского штаба комитета семей воинов Отечества (КСВО). Результатом их сотрудничества также стала договоренность о еженедельном проведении по четвергам приема руководителя КСВО на территории реготделения, в общественной приемной.

Прийти на встречу может любая женщина, столкнувшаяся с проблемой, связанной с СВО. Для записи на прием нужно позвонить по телефону 45-00-17, сообщает Тюменская линия.

"Сейчас перед нами стоит основная задача – помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Для того, чтобы помощь была качественной и охватывала как можно больше людей, нам, помогающим, нужно объединяться. Комитет семей воинов Отечества – это взгляд самых близких людей наших бойцов на ситуацию, на те меры поддержки, которые оказываются", - подчеркнула председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова.