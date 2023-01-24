В программе "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" участие примут более 300 одаренных тюменцев

Фото - Тюменская филармония

Более 300 одаренных детей Тюменской области примут участие в Общероссийской программе "Юрий Башмет – молодым дарованиям России", в Тюменской филармонии и Тюменском колледже искусств пройдет 18 мастер-классов.

С юными талантами будут работать педагоги образовательного центра Юрия Башмета. Среди них – Елена Попкова (фортепиано), Анна Соколова (скрипка), Алексей Найденов (виолончель), Виктория Королева (флейта), Александр Гатауллин (баян), Анастасия Федосеенко (домра), Наталья Попова (академический вокал).

Региональный образовательный центр Юрия Башмета действует в области с 2019 года. Занятия помогают юным музыкантам улучшить исполнительское мастерство, а кому-то – сделать профессиональный выбор. Ученица ДШИ "Этюд" Алина Давлетова в 2022 году стала лауреатом конкурса "Солист оркестра". Пианистки Кира Чечиленко и Ольга Тричева поступили в Тюменский колледж искусств, виолончелистка Елизавета Полуянова – в Московскую консерваторию.