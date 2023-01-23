Тюменские музейщики выиграли грант "Special view"

Тюменское музейно-просветительское объединение – победитель грантового конкурса программы Особый взгляд "Special view".

Конкурс был учрежден Благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" в поддержку российских муниципальных и региональных музейных проектов, способствующих социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей.

15 музеев из 13 регионов России стали победителями конкурса. В течение 2023 г. они получат тактильные модели для экспонатов. Модели помогут незрячим посетителям получать информацию о музейных предметах, поэтому должны выдерживать длительное тактильное воздействие, быть прочными и безопасными, а также гармонично вписываться в экспозицию музеев. Отметим, что тактильные модели для музеев будут созданы по специальной технологии, разработанной Мастерской тактильных моделей Студии Шу.

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" с 2020 г. проводит грантовый конкурс "Создание тактильных копий музейных экспонатов". Цель конкурса: создание инфраструктуры и улучшение качества культурной жизни незрячих и слабовидящих людей с помощью обеспечения музейных экспозиций тактильными экспонатами. За весь период уже было поддержано 60 музеев в 24 регионах.