Снежные скульптуры тюменцев могут принять участие в онлайн-проекте

Тюменский ДК "Водник" запустил онлайн-проект "Зимние скульптуры". Принять участие может каждый – индивидуально, компания друзей, семья, школа или детский сад.
Ограничений по возрасту, высоте и тематике, количеству фигур и причастных к их выполнению нет. Нужно слепить, по желанию украсить, раскрасить, отправить на почту dkvodnikkonkurs@mail.ru до 10 февраля. Не забыть добавить информацию о себе и снежной скульптуре, сообщает Вслух.ру.
Работы участников проекта появляются в фотоальбоме на официальном паблике "Водника". Первые участники уже представили своих снеговиков, символов 2023 года — кроликов. Также юные жители слепили Курочку Рябу, черепаху, осьминога.
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