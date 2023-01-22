Снежные скульптуры тюменцев могут принять участие в онлайн-проекте

13:54 22 января 2023
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Тюменский ДК "Водник" запустил онлайн-проект "Зимние скульптуры". Принять участие может каждый – индивидуально, компания друзей, семья, школа или детский сад.

Ограничений по возрасту, высоте и тематике, количеству фигур и причастных к их выполнению нет. Нужно слепить, по желанию украсить, раскрасить, отправить на почту dkvodnikkonkurs@mail.ru до 10 февраля. Не забыть добавить информацию о себе и снежной скульптуре, сообщает Вслух.ру.

Работы участников проекта появляются в фотоальбоме на официальном паблике "Водника". Первые участники уже представили своих снеговиков, символов 2023 года — кроликов. Также юные жители слепили Курочку Рябу, черепаху, осьминога.

Теги: онлайн , проект
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