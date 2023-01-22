У тюменцев появилась возможность читать онлайн-версии любимых газет и журналов

У многих жителей Тюменской области есть любимые издания, которые они выписывают ежегодно. Теперь у обладателей таких подписок есть возможность читать любимые издания онлайн.

- Новое приложение "Почта Подписка" позволяет подписаться на оцифрованные версии газет и журналов и читать их с телефона или планшета. Приложение доступно для скачивания в Google Play Store и App Store. На пилотном этапе в каталоге мобильной "читалки" 110 изданий, включая узкоспециальные. Пользователи могут оформить подписку на первое полугодие 2023 г. Все выписанные номера будут доступны в приложении в течение шести месяцев после выхода, - рассказали в тюменском отделении Почты России.

Чтобы начать пользоваться приложением, нужно выписать электронные издания на сайте Почты. После этого необходимо авторизоваться в "Почта Подписка" под логином и паролем, указанным при покупке издания. Новые номера выписанных газет и журналов будут автоматически добавляться в библиотеку приложения.

Инструкцию, как воспользоваться электронным изданием, можно найти на официальном сайте и в описании покупки, которое приходит на e-mail подписчика вместе с чеком, сообщает Мегатюмень.