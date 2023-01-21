Водоканал ответил на главные вопросы абонентов

В социальных сетях абоненты тюменского водоканала задали компании ряд вопросов. Ответила на них коммерческий директор "Росводоканала Тюмень" Екатерина Шаркова.

Многие задаются вопросом, почему после завершения межповерочного интервала в компании не принимаются показания приборов учета, если они продолжают отсчитывать кубометры воды. Это требование законодательства.

Счетчик, который не прошел своевременную проверку, может искажать показания, а это приведет к некорректным начислениям за ресурс. При этом неисправные приборы учета обычно считают не в пользу абонента. Регулярная поверка приборов защитит от лишних расходов.

Прибор учета действительно можно заменить. Однако современные счетчики можно эксплуатировать достаточно долго. Решение принимает абонент. Поверка проводится быстро без снятия прибора и отключения водоснабжения.

Поверка приборов учета входит в обязанности абонента. Осуществлять ее могут только аккредитованные организации. Перед заключением договора на оказание услуги абоненту стоит запросить аккредитацию у организации. Если таковой нет, то процедура поверки незаконна, сообщает Тюменская область сегодня.



Услугу по поверке можно заказать и в водоканале. Нужно оставить заявку по телефону 540-940 или же на сайте tyumen.rosvodokanal.ru.

Согласно правилам "О предоставлении коммунальных услуг", сообщать о постоянных или временных жителях в квартире должен сам ее владелец не позднее пяти рабочих дней со дня изменений. Документы можно подать через личный кабинет ТРИЦ (зарегистрировать его можно самостоятельно и без проблем). Также можно посетить абонентские пункты ТРИЦ.