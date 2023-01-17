Тюменский врач рассказал, кому нельзя нырять в порубь

Кому можно, а кому нельзя в прорубь? По мнению врача тюменской скорой Олега Нестерова это игра в рулетку: может стать лучше, а может остановиться сердце, пишет региональный депздрав.
Нельзя подвергать организм перепадам температуры без консультации у врача людям с хроническими заболеваниями (гипертония, сахарный диабет, заболевания сердца, легких).
Решение зайти в купель должно быть осознанным для всех: необходимо минимальное обследование — запись ЭКГ, измерение давления.
Если накануне погружения человек наблюдал у себя головную боль, тошноту, слабость, то лучше не испытывать судьбу - купание может спровоцировать осложнения.
Врач отмечет, что для здорового человека погружение в холодную воду полезно: в момент погружения все сосуды резко сокращаются, а после выхода выделяются гормоны счастья. Но важно еще запомнить: за два часа перед купанием необходимо поесть, алкоголь противопоказан до и после "процедуры".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru