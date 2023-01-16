В Увате устроят четыре крещенские купели

20:27 15 января 2023
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Крещенские купели в Уватском районе устроят в Увате, Демьянском, Демьянке и Туртасе, сообщает администрации Уватского района.

Их оборудуют в соответствии с требованиями безопасности и с учетом результатов проведенного контроля качества воды, - сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

- Пока прогноз погоды благоприятный, морозы пришлись на новогодние праздники. И здесь надо отдать должное всем нашим службам, благодаря которым практически все запланированные мероприятия состоялись, существенных сбоев в обеспечении жизнедеятельности наших сел и деревень не допущено. Именно это помогло жителям района отдыхать активно: люди с удовольствием посещали праздничные представления в домах культуры, семьями приходили в спортивные центры. Например, один только спорткомплекс "Иртыш" посетили около 2 тысяч человек.

Теги: Крещенские купания , Уватский район
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