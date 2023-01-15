Как облегчить зимовку растениям, рассказала эксперт

Пересушенный воздух и жар от батарей –испытание и стресс для комнатных растений. Многие хозяйки убирают цветы с подоконников на зиму, но тогда им не хватает света - они вытягиваются и становятся безжизненными.

Чтобы облегчить зимовку растениям, цветовод Лидия Макарова советует прикрепить щиток из фанеры или хотя бы прикрыть вазоны газетой.

- В то же время растения любят, чтобы их "ноги" были в тепле, - говорит Лидия Петровна. - А потому на зиму утеплите подоконник: проложите между ним и горшками пенопласт. Обязательно проветривайте комнаты, но не устраивайте сквозняков – цветы их боятся. Для увлажнения воздуха можно накинуть мокрые полотенца на батарею или возле неё поставить таз с водой.

Любительница комнатных цветов рекомендует их "спасать" от жары с помощью поддонов с керамзитом и водой, электрических увлажнителей. Можно использовать и так называемые пассивные увлажнители, самостоятельно изготовленные из подручных материалов, их закрепляют прямо на батареи и наливают воды, сообщает АиФ-Тюмень.