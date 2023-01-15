Пожилым и маломобильным тюменцам помогает "Территория реальных дел"

11:33 15 января 2023
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Адресную помощь одиноким пожилым и маломобильным людям в Тюменской области оказывают специалисты благотворительного проекта "Территория реальных дел". Добровольцы помогают представителям старшего поколения преодолевать проблемы из разных сфер жизни.

"Любой желающий может присоединиться к сообществу и задать вопросы координаторам, волонтерам и консультантам по правовой грамотности, финансовой безопасности, психологам, специалистам по сохранению здоровья", — отмечают в департаменте социального развития Тюменской области.

Организаторы создали чат-группу "Территория реальных дел" в Viber. Продолжает работу и горячая линия "Волонтер на связи". Пожилые люди могут позвонить в телефонную приемную, чтобы поговорить со сверстниками, попросить совета, оставить заявку на консультацию юриста или психолога. Обратиться в приемную можно по телефонам: 8-932-471-80-58, 8-932-471-80-64, сообщает Тюменская линия.

Теги: помощь
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