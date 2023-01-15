О технике безопасности на снежных горках рассказали в видеоролике

Авторы ролика: "Наслаждайтесь веселым зимним отдыхом без вреда своему здоровья" рассказывают о безопасности на ледяных и снежных горках и основных правилах поведения. Например, не съезжать, пока внизу находится другой человек. Также тюменцам советуют при столкновении — завалиться на бок, сгруппироваться и прикрыть голову руками, сообщает П – Тюмень.
— Тюменцы встретили Новый год и проводят каникулы активно. Большинство старается уделить время семье и друзьям на свежем воздухе, предпочитая зимние виды развлечений домашним. Чтобы отдых прошел в удовольствии и запомнился, стоит не забывать о паре простых правил, о которых мы напомнили в нашем ролике, — рассказала Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.
Видео можно увидеть в группе "Киберпатруль Тюменской области".
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