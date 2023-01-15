Особое внимание пешеходам уделяют тюменские автоинспекторы

Рейды по соблюдению ПДД пешеходами пройдут во всех муниципалитетах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. В первую очередь в городах региона.

Статистика 2022 года указывает на то, что в Тюменской области выросло число ДТП по вине пеших участников движения. По неосторожности пешеходов произошло 198 (+6,5%) ДТП, в них погибли 23 (-20,7%) человека, 181 (+3,4%) пешеход ранен.

В ходе рейдов автоинспекторы объясняют пешеходам опасность перехода проезжей части вне пешеходных переходов, на красный сигнал светофора, а также движения в темное время суток без световозвращающих приспособлений.

Пешеходы-нарушители привлекаются к административной ответственности за нарушение правил перехода улично-дорожной сети. Штраф – не главное. Главное – сохранить жизнь и здоровье человека, а не рисковать ими, переходя дорогу там, где нет "зебры" и светофора.