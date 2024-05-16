Форум предпринимательства в Тюмени посвятят семейному бизнесу

29 мая на базе Тюменского технопарка состоится форум "Мой бизнес. Земля больших семей", приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства, основной темой форума станет семейное предпринимательство.

2024 год объявлен Годом семьи. По оценкам экспертов, более 70% предпринимателей в России имеют семейный бизнес. В регионе формируется реестр семейных предпринимателей, активную работу в этом направлении, вместе с муниципалитетами, ведёт команда Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Насыщенная деловая программа форума позволит по-новому взглянуть на точки роста бизнеса в Тюменской области, популяризировать модель развития предприятий, как форму семейного дела. Пленарная часть форума пройдёт с участием губернатора Тюменской области Александра Моора, отмечают организаторы.