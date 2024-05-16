Центр "Воин" завершил обучение инструкторов в Тюмени

Около ста инструкторов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" завершили программу профессиональной переподготовки, она стартовала в начале марта на базе регионального отделения Тюменской области, которое открылось год назад и по праву считается одним из передовых, сообщает пресс-служба центра.

Торжественная церемония вручения дипломов о профессиональной переподготовке 15 мая прошла в институте физической культуры Тюменского государственного университета.

Директор центра "ВОИН" Игорь Казарезов в обращении к выпускникам сказал, что инструкторы – это гордость центра, каждый из них – пример для подражания для молодежи и профессионал с большой буквы. Он поблагодарил региональные власти и партнеров центра в реализации образовательной программы.

За три месяца наставники молодежи освоили основы национальной безопасности РФ, огневую, тактическую, инженерную подготовки, организацию связи, пилотирование БПЛА и тактическую медицину. Обучение включало не только военно-прикладные дисциплины, но и педагогическую подготовку. Программа реализовывалась на базе педагогического института и института физической культуры Тюменского государственного университета, Спортивного стрелкового комплекса "Стальной Азарт" и Детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса".

В целом за два потока обучение в Тюмени прошли около двухсот инструкторов для филиалов центра в Волгоградской, Мурманской, Сахалинской областях, Камчатском крае, Якутии, Чувашии, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Миссия "Воина" - воспитание и подготовка патриотов нового поколения, готовых с способных защищать свою Родину. На данный момент 22 филиала работают в 21 регионе РФ (в ДНР два филиала). Первые 12, в числе которых и тюменский, президент открыл в мае 2023 года. Еще десять начали работать в апреле 2024 года. В целом с начала запуска проекта около 20 тысяч ребят прошил в филиалах центра основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.