Как узнать о долгах по имущественным налогам и оплатить их

До 1 декабря 2022 года было необходимо заплатить имущественные налоги за 2021 год. Сделали это не все. Согласно данным регионального управления ФНС, всего было направлено более 732 тысяч сводных налоговых уведомлений на общую сумму более 3,2 млрд рублей. Более 90% собственников оплатили свои налоги.

Проверить, есть ли долги, жители могут в личном кабинете на официальном сайте ФНС, зайти на который можно по логину-паролю от госуслуг. Здесь же можно оплатить налоги.

На самом сайте госуслуг также есть раздел "Налоговая задолженность". Кроме того, в банкоматах или мобильных приложениях банков доступен сервис "поиск задолженности по ИНН". При наличии таковой есть возможность погасить ее.

За просрочку ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ. Их должникам предстоит оплатить, помимо начисленного налога, сообщает Вслух.ру.



В случае неуплаты налоговый орган начнет процедуру взыскания. Исполнительный документ, полученный через суд, может быть направлен работодателю для погашения долга в счет зарплаты.