Тюменская физматшкола заняла 15 место в рейтинге школ РФ данного профиля

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Физико-математическая школа Тюменской области заняла 15 место среди лучших школ в области математики и естественных наук России, опередив образовательные учреждения Свердловской области и Татарстана, уступив признанным в области математики и естественных наук учреждениям Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области.

"Высокая позиция в рейтинге показывает, что в регионе созданы необходимые условия для того, чтобы талантливые и способные ребята могли показать свои знания и одержать победу на интеллектуальных соревнованиях не только общероссийского, но и мирового уровня", - отмечают в депобазованимя ТО.

Образовательный центр "Сириус" при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru опубликовал по итогам 2022 года рейтинг 200 школ, которые показали лучшие результаты в развитии талантов школьников в области математики и естественных наук.

Рейтинг построен на внешних данных, которые не зависят от школ. В нем учитываются результаты олимпиад, в том числе международных, мероприятий, данные о которых содержатся в информационной системе "Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности". Всего в рейтинг вошли школы 59 регионов.