Реабилитацию по проекту "Ступени" проходят 30 тюменских подростков

Для 30 подростков Тюменской области началась Тюменской области началась реабилитационная смена в рамках проекта "Ступени", который реализует Областной центр профилактики и реабилитации.

Проект направлен на индивидуальное сопровождение подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ.

3-месячная программа предусматривает проведение воспитательных, спортивных, досуговых и профилактических мероприятий. Все несовершеннолетние — под контролем наставников и заняты целый день.

"Ступени" существуют 15 лет. В год проводится три смены от 85 до 90 дней и две трехнедельные летние смены. Ежегодно в рамках проекта реабилитацию проходят около 140 несовершеннолетних.