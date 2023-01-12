Реабилитацию по проекту "Ступени" проходят 30 тюменских подростков

15:05 12 января 2023
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Для 30 подростков Тюменской области началась  Тюменской области началась реабилитационная смена в рамках проекта "Ступени", который реализует Областной центр профилактики и реабилитации.

Проект направлен на индивидуальное сопровождение подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ.

3-месячная программа предусматривает проведение воспитательных, спортивных, досуговых и профилактических мероприятий. Все несовершеннолетние — под контролем наставников и заняты целый день.

"Ступени" существуют 15 лет. В год проводится три смены от 85 до 90 дней и две трехнедельные летние смены. Ежегодно в рамках проекта реабилитацию проходят около 140 несовершеннолетних.

Теги: воспитание , подростки , реабилитация , соцпроекты
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