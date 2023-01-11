В Тюмени набирают волонтеров для работы на Донбассе

В волонтерский корпус для отправки на новые субъекты Российский Федерации набирают мужчин и женщин от 21 года. Всем, кто хочет стать добровольцем, предстоит пройти психологическое тестирование и собеседование, сообщил координатор "Молодой Гвардии" Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

В пунктах временного размещения волонтеры выполняют гуманитарную миссию, оказывают психологическую, медицинскую помощь, а также помогают в поиске родных. Отряды волонтеров направляются каждые две недели. Все желающие могут обратиться в группу штаба "Молодой Гвардии" во ВКонтакте, на страницу в Telegram.

"Сейчас мы набираем добровольцев для отправки в ДНР и ЛНР. Наша команда ранее помогала налаживать мирную жизнь в Краснодоне, Мариуполе, Мелитополе и других городах Донецкой и Луганской народных республик. Желательно уметь оказывать первую медицинскую помощь, обладать навыками спасателя. Для всех проведём собеседование и расскажем, какие опасности и сложности могут возникнуть в процессе пребывания в волонтёрском корпусе", — прокомментировал Сбитнев.