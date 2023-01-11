Тюмень начала готовить проруби к Крещенским купаниям

В Тюмени для Крещенских купаний планируется подготовить 4 места и 11 купелей: на территории озера Андреевского, оз. Липовое, в центре закаливания и плавания "АквАйСпорт" и на р. Тура у Набережной. Всего в Тюменской области будут действовать 51 место с 59 купелями. Мероприятие пройдет в период с 18 по 19 января 2023 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС ТО.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тюменской области произвели замер льда для предварительной оценки пропускной способности желающих окунуться в купель.

"На сегодняшний день река Тура замёрзла на 45 см, озеро Липовое – на 50 см. Это означает, что одновременно на лёд смогут выйти 100 человек. Накануне купаний будут проведены окончательные замеры льда", - пояснил руководитель инспекторского отделения Тюмени Центра ГИМС Сергей Каплин.