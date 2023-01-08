Тюменцы тратят все больше на шопинг

В Тюмени ожидается рост покупательской способности жителей. Тенденцию может показать уже 2022 год. Однако более ощутимые суммы покажет ближайшая трехлетка, когда шопинг горожан вырастет почти до полумиллиона рублей в год.

По предварительной оценке, средний объем покупок на жителя Тюмени в 2022 году составил 391,4 тыс. рублей. Дальше – только больше. На 2023 год прогнозируют 434,5 тыс. рублей, на 2024-й – 465 тыс. рублей, на 2025-й – 494,3 тыс. рублей. Такие данные учитываются при формировании бюджета на ближайшие три года.

В областном бюджете также фигурирует рост торгового оборота. В целом по региону в 2022 году он может составить 493,4 млрд руб. В 2023-м ожидается до 538,6 млрд руб., в 2024-м - 587,1 млрд руб., в 2025-м - 631,9 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.