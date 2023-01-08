Провоцирует ли рак еда, приготовленная в микроволновке, рассказали тюменцам

Некоторые люди опасаются готовить и разогревать еду в микроволновой печи из-за мифа о том, что якобы такая пища может спровоцировать развитие рака.
По словам профессора кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета Гульнур Сулкарнаевой, в настоящее время нет научных доказательств, свидетельствующих об увеличении образования канцерогенных веществ при применении микроволн СВЧ, сообщает АиФ-Тюмень.
"Возможно, страхи развития рака связаны с понятием "излучения" и, как следствие, радиоактивным воздействием. Но СВЧ-излучения относятся к неионизирующим электромагнитным излучениям и в плане развития радиационных эффектов не представляют опасности, в отличие от приготовления пищи при жарке на масле, что индуцирует образование потенциальных канцерогенов", - говорит эксперт.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru