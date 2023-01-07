Дизайнер рассказала, как сделать квартиру уютней без ремонта

Художник и дизайнер одноименной студии Ольга Соколова рассказала корреспонденту "Тюменской области сегодня", как создать уют в съемной квартире недорого.

В вопросе выбора цвета и материалов люди делятся на две большие категории.

– Есть те, кто любит атмосферу свободы и простора: у них запрос на "воздух". И те, кому нужна атмосфера пещеры – "мой дом – моя крепость", в которой должно быть уютно и безопасно. Степень выраженности этой пещеры может быть разной: от тепло-бежевого интерьера до глубоких темных тонов. Ориентироваться стоит на то, что вам больше откликается, – советует Ольга Соколова.

Обратите внимание и на то, какие интерьеры вас привлекают: со сложными нюансными переходами цвета (женский тип цветовосприятия) или с четкими контрастными линиями (мужской тип цветовосприятия). Возможно, для вашего комфорта будет достаточно дополнить гостиную журнальным столиком или этажеркой.

Ощущение комфорта и удобства помогут создать матовые материалы, скругленные формы и цвета с теплым подтоном. Не стоит оставлять пустыми углы комнат – лучше распределить мебель по периметру. Интересным вариантом в поиске уютного решения может стать точечное освещение, например, торшеры.

– Самый беспроигрышный и индивидуальный вариант – картины. Их можно перевозить с собой из одного жилья в другое. Далее идет текстиль. Это подушки, пледы, в меньшей степени шторы, из-за разной высоты потолков. Обратите внимание на комнатные растения, которые не требовательны в уходе, – отмечает спикер.

– Если в съемной квартире не хочется делать ремонт, но при этом раздражают старые обшарпанные поверхности, их можно перекрасить или нанести рисунок по трафарету. Причем это касается не только стен и обоев под покраску. Можно декорировать фасады мебели и даже плитку или душевой поддон.