Почему зимой появляются рисунки на окнах, рассказала гидролог

Морозные узоры на стекле имеют и вполне прозаичное объяснение. Начальник Омского гидрометцентра ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Людмила Литовкина утверждает, что наличие рисунка на окне больше зависит от влажности воздуха. Влага, содержащаяся в воздухе, переходит в твердое, кристаллическое состояние - изморозь. "Этот переход называется сублимация, - заявила она. - Рисунок на окне - это не что иное, как изморозь, которая образуется, в том числе, на деревьях, проводах электропередачи. Поэтому, чем более влажен воздух, тем быстрее идет образование изморози и более пышным получается рисунок".

Что касается рисунка на окне, то здесь есть еще одна причина для его образования – теплый воздух помещения, который длительное время выходит через щели в окне или открытую форточку. Холодный воздух улицы и теплый помещения способствуют образованию конденсата, который становится причиной появления изморози. Насколько эти рисунки будут причудливыми и сказочными, по оценке специалистов, зависит от вашего стекла – насколько оно ровное и чистое. Именно в неровностях, царапинах в первую очередь и образуется иней. Кристаллики осаждаются один за другим, друг на друга - и получаются удивительные неповторимые узоры. Помимо неровностей стекла, в "рисовании" узоров участвуют частички пыли на поверхности стекла и воздушные потоки, сообщает Тюменская линия.