Что делать при резком подъеме артериального давления, рассказала кардиолог

Внезапный скачок артериального давления – опасное состояние. Человеку становится плохо, а если такое происходит в первый раз, то многие не знают, что предпринять. Если давление поднимается до 160 и выше мм рт.ст, такое состояние называется гипертоническим кризом. Оно сопровождается резким ухудшением самочувствия и часто приводящее к осложнениям, сообщает Комсомольская правда - Тюмень.
"Среди симптомов гипертонического криза - головня боль, чаще в затылочной области, мельканием "мушек" перед глазами, тошнота, одышка, слабость, постоянные ноющие боли и дискомфорт в области сердца", - рассказала врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Анастасия Такканд.
При появлении подобных симптомов нужно измерить давление и убедиться, что оно действительно повышено. Для человека, у которого давление в норме 110/70, криз может наступить и при 140/100. А некоторые гипертоники со стажем повышение давления до 200/150 переносят легче.
"Попробуйте снизить давление до приемлемых для вас показателей лекарствами, которые вам назначил врач. Соблюдайте постельный режим около 2 часов. Найдите место, чтобы прилечь, откройте окно, ослабьте обтягивающую одежду. Если в течение этого времени давление не снизилось — вызывайте скорую. Также скорую нужно вызвать, если у вас впервые в жизни поднялось давление с описанными выше симптомами", - советует врач.
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