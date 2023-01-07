В новогодние каникулы можно испечь имбирное печенье

В приготовлении печенья, главное, не экономить на ингредиентах. В интернете много рецептов по запросу "имбирный пряник в домашних условиях". Опытным путем был установлен наиболее простой в приготовлении и самый вкусный по итогу вариант. Пряники с удовольствием съели всей семьей, сообщает корреспондент Вслух.ру.
Помимо новогоднего настроения нам понадобится:
- 100 гр. сливочного масла 82% жирности;
- 3 столовых ложки меда (мед должен быть натуральным, набирайте с горкой);
- 100 гр. сахара;
- чайная ложка соды;
- сырое яйцо;
- 360 гр. ржаной муки.
Масло растопить, смешать с медом и сахаром, добавив чайную ложку имбиря и столько же корицы. После смешивания у вас должна получиться однородная масса бурого цвета. Добавляем в нее чайную ложку соды без горки. Сода вступит в реакцию с медом и поднимет тесто.
Размешав яйцо, добавляем муку. Месим тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Тесто станет похоже на пластилин. Убираем его на час в холодильник.
Проще всего лепить пряники руками: делите тесто на ровные части, скатываете шарики, сплющивает в ладонях и укладываете на противень на расстоянии друг от друга. Если использовать формочки, то не раскатывайте сильно тесто. Иначе у вас получится печенье, а не пряники.
Следует заранее прогреть духовку в течение 15-20 минут. Температура 180 градусов. Запекать, пока пряники не станут румяными - от 5-7 до 15 минут.
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