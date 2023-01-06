Чем опасны скачки артериального давления, рассказали тюменцам

У большинства людей колебания давления в течение суток находятся в пределах от 110 до 130 и от 60 до 90 мм.рт.ст. Но когда давление скачет постоянно — это плохой знак и считается отклонением.

При длительных скачках артериального давления могут развиваться хронические поражения сердца, глаз, почек, головного мозга. Привести такое состояние может к сердечному приступу или инсульту.

"Говоря о скачках давления, важно сказать о кризе. Гипертонический криз – это не просто повышение артериального давления, а его критический скачок, когда показатели выше 180/120 мм. рт.ст. и человек испытывает такие симптомы, как тошнота, одышка, боли в сердце, спутанность сознания. Это всегда большая опасность. Поэтому необходимо вызывать скорую медицинскую помощь", - говорит врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Юлия Бахматова.

Профилактировать скачки давления можно больше двигаясь, соблюдая диету, бросив курить, а если не получается совсем отказаться, то хотя бы сократить количество выкуренных сигарет. Также нужно постараться отказаться 8 часов, сообщает АиФ-Тюмень.