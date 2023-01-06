Социальные работники в Тюменской области зарабатывают выше среднего по России

Социальные работники Тюменской области зарабатывают выше коллег в России. Таковы данные Росстата по итогам января-сентября 2022 года, сообщает Вслух.ру.



При расчете учитывали заработки соцработников в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания.

В России средняя зарплата составила 40 тыс. 959 рублей. В Тюменской области – 50 тыс. 693 рубля. В Уральском федеральном округе это третий результат после северных округов. В ЯНАО соцработникам платили 112 тыс. 326 рублей. В ХМАО-Югре – 75 тыс. 483 рубля.

В Свердловской области средний заработок составил 44 тыс. 154 рубля, в Челябинской – 37 тыс. 549 рублей, в Курганской – 31 тыс. 546 рублей.