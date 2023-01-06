К Международному дню "Спасибо" приглашают присоединиться тюменцев

11 января - Международный День благодарности, введенный по инициативе ООН. Почта России предлагает жителям поддержать этот добрый праздник и отправить письмо или открытку со словами признательности в адрес тюменских медиков или спасателей.

Мы собрали для вас почтовые адреса, чтобы вы могли персонально поблагодарить профессионалов за помощь:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Станция скорой медицинской помощи" 625002, г. Тюмень, ул. Немцова, 34.

Главное управление МЧС России по Тюменской области, 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

В УФПС Тюменской области уверены, что такой поступок согреет душу получателю и надолго останется в его памяти.

Отправить открытку также можно, не выходя из дома, в мобильном приложении или на сайте Почты России. Важно написать верный почтовый адрес и написать текст, а почтальон доставит бумажную версию в почтовый ящик.

Жители областной столицы могут украсить своё послание уникальным художественным штемпелем "Посткроссинг". Он доступен в центральном отделении по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 56 в часы работы отделения, сообщает Мегатюмень.