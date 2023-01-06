Автоинспекторы проводят проверки водителей на трезвость

В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по противодействию пьяному вождению на территории Тюменской области: "сплошные проверки" водителей на трезвость, "точечные рейды

В прошлом году сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении более 7,5 тысяч водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Каждое одиннадцатое ДТП в регионе спровоцировал нетрезвый водитель, в таких авариях погибли 33 человека, более трехсот ранены.

В Новом году работы по выявлению пьяных за рулем будет активизирована, в первую очередь за счет более тесного взаимодействия с общественностью, администрациями муниципальных образований, активными участниками дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.