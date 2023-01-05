Медицинская реабилитация максимально доступна в тюменском "Градостроителе"

В Тюмени и области 20 специалистов завершили обучение в Тюменском государственном медуниверситете Минздрава России в сфере медицинской реабилитации. Среди них завершили переподготовку по специальности "врач физической реабилитационной медицины" четыре доктора тюменского лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель".

Учитывая потребность в медицинской реабилитации жителей Тюменского района и города Тюмени, в ОЛРЦ Градостроитель в 2022 году работал дневной стационар для проведения третьего этапа медицинской реабилитации. Дневной стационар организован в 2 смены.

Прием пациентов ведет мультидисциплинарная команда специалистов, которая формирует индивидуальный план медицинской реабилитации Он включает медикаментозную терапию, физиолечение, ЛФК, механотерапию, занятия с психологом, эрготерапевтом, логопедом. Пройти лечение в дневном стационаре могут пациенты с патологией центральной нервной системы, костно-мышечной и периферической нервной системы, соматическими заболеваниями. Направление в дневной стационар для прохождения третьего этапа медицинской реабилитации пациенты получают у врача-терапевта в поликлинике по месту жительства, сообщила Наталья Тимофеева, пресс-секретарь ОЛРЦ Градостроитель.