Где в Тюмени можно покататься на лыжах

В областной столице есть несколько мест, где можно взять напрокат спортивный инвентарь и покататься на лыжах.

Гагаринский парк. За лыжами нужно будет идти в ДК "Водник" или в ДК "Торфяник", эти дома культуры находятся недалеко от парка и выдают желающим покататься необходимый инвентарь. Режим работы проката с 10:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 17:00 по выходным. По выходным последняя выдача лыж с 15:30. Стоимость 150 рублей и для взрослых, и для детей, но оплату принимают только наличными.

Гилевская роща. Прокат будет стоить 150 рублей в час для всех посетителей независимо от возраста.

На базе МАУ ДО СДЮСШОР № 2 на улице Барнаульская, д. 17/2 можно прокатиться на лыжах в любой день, кроме понедельника и четверга. Здесь прокат инвентаря для детей стоит сто рублей, а для взрослых на 50 рублей дороже.

В центр спорта и отдыха "Воронинские горки" можно не только на беговых лыжах покататься, но и на горных, также здесь есть трасса для тюбинга.

Взрослые лыжи можно взять напрокат от 150 рублей (за полчаса). Детские лыжи обойдутся в 90 рублей (за полчаса). В стоимость катания входит абонемент на подъемник – от 200 рублей для взрослых и от 150 рублей для детей.

Прокат лыж есть и в экопарке "Затюменский", здесь "одолжить" спортинвентарь можно за сто рублей детям и за 150 рублей взрослым, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.