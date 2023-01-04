В тюменской поселковой больнице появилось новое оборудование

В больнице п. Боровский появилось новое медицинское оборудование. Два современных аппарата УЗИ и маммограф приобрели в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

"Мы получили возможность проводить для маломобильных граждан обследования на дому, - комментирует Осанна Курдоглян, заведующая филиалом Боровской участковой больницы. - Наши доктора уже выезжают к таким пациентам два раза в неделю".

Поликлиника обслуживает не только боровчан, но детей и взрослых со всего района. Маммограф сейчас проходит лицензирование и установку. Раньше в посёлке была выездная маммография, но чаще всего женщинам приходилось ездить в Тюмень, чтобы провести такое важное обследование. Теперь оно стало гораздо доступнее, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.