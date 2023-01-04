Диетолог рассказала об особенностях похудения

После новогодних застолий снова нужно избавляться от набранных за праздники лишних килограммов. Когда речь идет о похудении, многим в первую очередь приходит в голову мысль о диете, как быстром и верном способе сбросить вес.

- В борьбе с лишним весом нужен комплексный подход. В идеале надо проконсультироваться с врачом-диетологом, который не просто скажет, что не надо есть, а обозначит перед пациентом целую программу по снижению веса, - говорит диетолог Елена Дороднева. - Нужно проанализировать рацион и на основе этого дать рекомендации по питанию, физической активности. Если надо, специалист назначит необходимые обследования.

У многих правильное питание ассоциируется с отказом от любимых продуктов, причем навсегда. На самом деле прощаться с тортами, булочками на всю оставшуюся жизнь не нужно. Все должно быть в меру.

В борьбе с лишними килограммами важно убедиться, что в организме достаточно витаминов и микроэлементов. Так как чаще всего питание носит однобокий характер: углеводы преобладают над белками, полезными жирами и т. Д., развивается целый ряд дефицитов: витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, витамина Д, минералов, железа, магния, хрома, сообщает АиФ-Тюмень.