Выбрать предметы на ЕГЭ нужно тюменским выпускникам

Выпускники 11-х классов 2023 года должны определиться с предметами на ЕГЭ до 1 февраля. В Тюменской области школу нынче закончат более 10 тысяч ребят, сообщает Вслух.ру.

Для получения аттестата нужно сдать на положительные баллы русский язык и математику. Дополнительные предметы требуются для поступления в вузы.

В школах области уже собирали заявления по предметам по выбору. Однако выпускник может внести корректировки. Для этого также нужно обратиться в свою школу.

При поступлении на специальности в вузы, как правило, два обязательных предмета и один на выбор (в перечне – до пяти штук). Эта информация уже есть на официальных сайтах вузов. Поступившие рекомендуют будущим абитуриентам выбирать дисциплины, где есть шанс набрать больше баллов.

Сдать ЕГЭ могут выпускники прошлых лет, чтобы улучшить прошлые результаты, для поступления на другую специальность или в случае "просрочки" прошлых результатов. Обязательные для 11-классников предметы им сдавать не нужно, если только требуется повысить балл именно по ним.