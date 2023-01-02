Посылки от 200 граммов до 20 кг отправляют тюменцы

Пиковый период отправлений начинается в ноябре и заканчивается после 8 марта.

Для сравнения. За январь - ноябрь 2021 года тюменцы получили и отправили более 1,1 миллиона посылок. В 2022 году уже к 1 октября количество полученных и отправленных посылок превысило эти данные. Общий посылочный объем к 1 декабря: около 1,4 млн.

Традиционно жители Тюменской области чаще получают посылки из Москвы и Китая – из интернет-магазинов, а отправляют в ХМАО и ЯНАО. На северные округа приходится 70% объёма, 30% – по всем остальным направлениям, в основном по России.

Курьерская доставка, а также предварительная запись в крупные почтовые отделения региона тоже помогают клиентам экономить время, - рассказали в региональном отделении почты изданию Мегатюмень.