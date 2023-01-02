Об опасности несвежих новогодних блюд предупреждают тюменцев

Врач-эпидемиолог тюменской Областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая рассказала об опасности отравления продуктами с праздничного стола.

Ввиду специфики состава и заправки майонезом или сметаной салаты являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций, - предупреждает доктор Жвавая. - Особенно это касается многокомпонентных салатов, таких как: сельдь под шубой, оливье, с крабовыми палочками, курицей с ананасами и других, Незаправленные салаты и винегреты рекомендуется хранить в условиях холодильника не более 12 часов, а заправлять майонезом или сметаной салаты их стоит перед употреблением.

Заболевание начинается через несколько часов после употребления некачественной или несвежей пищи. Появляется боль в верхних отделах живота, урчание в кишечнике, тошнота, рвота, частый стул, сильная слабость. Возможно повышение температуры.

Консультацией специалиста при таких симптомах пренебрегать не стоит, особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, уточнила Татьяна Заичкина, пресс-секретарь Областной инфекционной клинической больницы (г. Тюмень).