Врач-флеболог дал советы по профилактике варикоза

Как сохранить здоровье ног и к кому обратиться, если вы обнаружили у себя венозную сеточку, "Тюменской области сегодня" рассказал хирург-флеболог Арман Шайхимуратов.

Чаще всего болезни подвержены люди, которые занимаются тяжелым трудом, и те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Специалист подчеркнул, что есть и случаи, когда варикоз передается по наследству. Чаще с этим заболеванием сталкиваются женщины.



Чтобы избежать появления варикоза, хирург советует вести здоровый образ жизни и больше заниматься спортом. Легкие утренние пробежки помогут не только держать себя в форме, но предотвратить появление болезни. В питании должно отсутствовать сладкое, жирное, а также соленое. Отдавать предпочтение стоит фруктам, овощам и еде, приготовленной на пару.

– Все мы хотим сохранить красоту и молодость, но все ли мы делаем для этого? Правильное питание и спорт способны создать тело нашей мечты. А эти простые правила помогут избежать многих заболеваний, – говорит флеболог.