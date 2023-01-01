Тюменские врачи рекомендуют двигаться во время празднования Нового года

Тюменские врачи предлагают встретить Новый год в движении. Если для детей новогодние праздники – это волшебство, подарки и конфеты, то у многих взрослых программа на праздник не выходит за пределы застолья. "Такой план на длинные выходные не выдерживает никакой критики, – замечает Анастасия Гук, заведующий отделением медицинской профилактики городской поликлиники №8. – После недели, проведенной в "ничегонеделании", будет крайне тяжело возвращаться к работе.

Активный отдых всей семьей позволит не только избежать праздничной гиподинамии, но и отлично провести время с близкими, зарядившись новыми позитивными эмоциями. Вы только посмотрите, какие в Тюмени замечательные парки! Можно тепло одеться и гулять на свежем воздухе, кататься на лыжах и на коньках, лепить снеговиков вместе с детьми, кататься с горок, да хоть даже ездить на собачьих упряжках!"

Активные выходные помогут зарядиться энергией всей семье. Только, стремясь к положительным эмоциям, не пренебрегайте безопасностью – визит в травматологический пункт вряд ли станет приятным событием в новом год, уточнила. Дарья Ровбут, пресс-секретарь городской поликлиники №8.