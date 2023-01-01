В 2022 году продажа весовых товаров увеличилась на 30 процентов

Шоколадные конфеты, вафли и жареный арахис вошли в тройку самых популярных товаров, отпущенных на развес в 2022 году, сообщает Вслух.ру.

Наибольший прирост продаж показывают диетические снеки: печенье, вафли, мармелад и батончики на фруктозе. Также растет популярность продуктов для завтраков – в этой категории покупатели отдают предпочтение мюсли, отрубям, кофе, травяному и классическому чаю.

Основной объем продаж приходится на такие товары, как конфеты, сладости вроде зефира и печенья, а также сухофрукты и орехи. Граждане наиболее часто покупают шоколадные конфеты и вафли, ирис и карамель, восточные сладости, а также жареный арахис и сушеные фрукты. Кроме того, пользуются популярностью крупы, макаронные изделия и бобовые на вес.

"В этом году мы значительно расширили ассортимент весовых товаров и ввели новые позиции практически во всех категориях. Так мы даем нашему клиенту возможность выбирать продукт в том количестве, которое ему необходимо", – прокомментировала Ася Балабай, коммерческий директор "АШАН Ритейл Россия".