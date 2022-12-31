Что будет на новогоднем столе у известных тюменцев

Роман Явныч, директор Тюменского кукольного театра:

– Селедка под шубой - наш традиционный семейный новогодний салат. Но это не какой-то особый бабушкин рецепт. Гранатом сверху присыпаем, а в целом – классика. Картошка, морковь, свекла - все отваривается и на терке измельчается. Лук мелко режется. Селедка тоже, все перекладывается майонезом. Очень вредно, но очень вкусно.

Мария Кондратович, тренер по ораторскому искусству, автор образовательного курса, диктор, колумнист:

–Салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", мандарины, холодец, фаршмак, фаршированная рыба, бутерброды с красной икрой, на горячее мясо. Иногда готовим торт, но до него дело обычно не доходит. Вообще, основная доедается 1 января за просмотром новогодних фильмов. Если же мы встречаем вдвоём с мужем, у нас минималистичный, но изысканный стол - легкие закуски, мандарины и маринованная утка с яблоками. Её я готовлю сама.

Анна Громова, ведущая программы "Народ хочет знать" на Авторадио:

– Наше новогоднее блюдо – торт "Черепаха". Поскольку в семье горячительных напитков даже в праздники выпивается очень мало, всегда доходит время до десерта. Готовить в нашей семье "Черепаху" начали еще в 90-х, когда была совсем ребенком и не такой большой выбор вкусных тортов был в магазинах, как сейчас. Что за чем нужно замешивать до сих пор подглядываем в маминой общей тетради, где от руки записан рецепт торта. По вкусу торт чем-то похож на сметанный, получается он не приторным и ограничиться одним кусочком точно не получится. Я считаю, что любой праздник должен завершаться вкусным десертом, чтобы оставалось приятное послевкусие, пояснила Анна Тюменской области сегодня.

Иван Филиппов, актер, шоумен, ведущий мероприятий:

– В последнее время на новый год я постоянно готовлю очень простое, красивое и невероятно вкусное блюдо - буррата с томатами черри. Оно пришло в нашу семью относительно недавно. Два года назад я побывал на одной тюменской сыроварне, и в первые попробовал сыр буррата. Это нежнейший мешочек из моцареллы, внутри которого запакован сыр страчателла (мелкорубленная моцарелла) в нежнейших густых сливках.