Как экологично отпраздновать Новый год рассказала тюменский активист

Руководитель студенческого экологического объединения "5R" Анастасия Ангер поделилась, как избежать неприятных для экологии последствий после праздников.
Многие упаковывают подарки для близких в специальную бумагу, которая обычно используется только раз. Анастасия Ангер отметила, что лучше такую упаковку не выкидывать, а сдавать на переработку, однако это все равно не выход, так как это одноразовое потребление. При этом на праздничной бумаге могут быть блестки и клей, которые не перерабатываются, поэтому эксперт рекомендует заменить экологичным аналогом — крафтовой бумагой.
"Крафтовую бумагу мы можем использовать повторно и упаковывать в нее какие-то вещи. То же самое можно сделать и с крафтовыми пакетами. Однако лучше выбирать более долговечные материалы. Например, ткань", — рассказала Анастасия Ангер в прямом эфире Moi-portal.ru.
Глиттер и блестки, которыми обычно украшают дома, — это микропластик, с которым надо бороться. В Европе от него уже начали отказываться в уходовой и декоративной косметике, а также в бытовой химии. В России тоже об этом говорят, однако более экологичных аналогов в нашей стране блесткам и глиттеру пока нет.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru